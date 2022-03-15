Катя Осадча заявила, що після перемоги обов'язково приїде до Маріуполя.

Українська телеведуча Катя Осадча звернулася до жителів Маріуполя, які зараз страждають від обстрілів російських окупантів.

"Я отримую тисячі повідомлень з Маріуполя. Плачу від безсилля... Повірте, ми чуємо кожного, це жахлива, підступна війна і божевільні обстріли, що не дозволяють поки дістатися до людей, блокування гуманітарних вантажів, скасування зелених коридорів - ворог у нас жорстокий і безжальний", - написала Осадча.

Вона додала, що всі українці ні на секунду не забувають про Маріуполь і зазначила, що ЗСУ борються за його звільнення і за жителів міста.

"Ми обов'язково побачимося, я ніколи не була в Маріуполі і після перемоги приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі в новеньких будинках", - додала ведуча.

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