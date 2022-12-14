Як відомо, артист не залишив Марксу Толкачу нічого. Зараз той найняв адвоката, щоб показати, що він все ж претендує на майно.

Брат Бориса Моїсеєва Маркс Толкач, який зараз проживає в Канаді, звернувся до адвоката, щоб спробувати домогтися права на спадщину. Своїм правозахисником він обрав відомого у своїй справі Олександра Добровінського, пишуть росЗМІ.

Добровінський розповів журналістам деякі нюанси нової справи. Виявляється, Моїсеєв підписав папери, які забороняють братові претендувати на спадщину, під якимось тиском з боку.

"З його слів, весь обсяг документів, згідно з якими Борис Моїсеєв був позбавлений своїх активів, а Маркс Толкач спадщини, були складений під тиском. За словами пана Толкача, дії зацікавлених осіб, які отримали активи Бориса Моїсеєва — нерухомість, цінні папери, гроші, — повинні бути розглянуті слідством, а ті, хто має отримати майно, фігурувати в кримінальній справі. Зі слів довірителя, йдеться про дуже великі суми", - прокоментував Добровінський.

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Відзначимо, раніше брат покійного Моїсеєва Маркс Толкач заявляв, що смерть артиста була вигідна його концертному директору, оскільки музикант заповідав йому все своє майно.

Смерть Моїсеєва: подробиці

Борис Моїсеєв помер 27 вересня. Правоохоронні органи призначили експертизу його тіла, оскільки припускали, що смерть могла бути насильницькою, а не природною. Результати експертизи пресі невідомі.

Відомо, що незадовго до смерті 69-річний артист склав заповіт, в якому переписав майно на концертного директора Сергія Гороха.

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