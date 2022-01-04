Це був перший виступ Ями на корпоративі в Києві.

Відомий український хореограф і ведучий Влад Яма ледь не загинув у новорічну ніч просто на сцені. Це сталося 2003 році, тоді він виступав у складі балету Freedom.

Про цей випадок знаменитість розповів в ефірі шоу "Хто зверху".

Читайте також"Заснув за кермом": суддя "Танців з зірками" поділився страшною історієюЯма, за його словами, випадково вдихнув метафан і почав задихатися.

"Це був 2003 рік. Я стояв на сцені в останній лінії балету Freedom... Коли пробив годинник: три, два, один, бах - я зробив вдих і зрозумів, що не можу дихати", – поділився Влад.

Він впав просто на сцені, але ніхто не допомагав, оскільки він стояв позаду інших танцюристів балету. Яма впав і розбив келих, але зміг відкашляти метафан. "Я не дихав, здається, півхвилини", - згадав танцюрист подробиці моторошного випадку.

Раніше Влад Яма назвав умову, за якої вийде на паркет "Танців з зірками". "Ну, якщо Зеленський повернеться, то і я", — відповів він.

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