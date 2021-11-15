Також хореограф сказав, що у суддівському кріслі йому комфортніше.

Суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма в 11 випуску шоу вийшов на паркет разом з танцівниками Дмитром Каднаєм та Аліною Лі. Вони виконали танго.

Після танцю ведучий проекту Юрій Горбунов запитав у Ями, чи сумує він за танцями на паркеті, та Влад запевнив, що у суддівському кріслі йому безпечніше.

Читайте такожЗ'явилися фото з розкішної церемонії одруження ведучої "Танців з зірками"Та телеведучий вирішив розвинути тему й запитав у хореографа, чи не готовий він наступного сезону вийти на паркет як учасник. "Ну, якщо Зеленський повернеться, то і я", - відповів Яма.

На це Горбунов зауважив, що "якщо повернеться Зеленський, з ним повернеться і Наташа Могилевська. А тобі це треба?".

Нагадаємо, Володимир Зеленський переміг у першому сезоні "Танців із зірками". У фіналі Влад Яма йому програв, танцюючи зі співачкою Наталією Могилевською.

Як повідомляв УНІАН, після 11 ефіру шоу "Танці з зірками" проект залишила Дмитра Кадная та Аліни Лі.

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Автор: Ольга Робейко