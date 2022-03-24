За словами Сергія Лаврова, співачка завжди була аполітичною.

Директор української співачки Софії Ротару - Сергій Лавров - відреагував на її мовчання про війну в Україні. За його словами, Ротару завжди була аполітичною і намагалася уникати розмов на цю тему.

"Софія Михайлівна завжди була аполітична, намагалася уникати розмов на ці теми. Вона - народна артистка СРСР і однаково добре ставилася до всіх колишніх союзних республік", - заявив Лавров у коментарі kp.ru.

Також він зазначив, що давно не спілкувався зі співачкою. При цьому він згадав ситуацію, коли син Ротару - Руслан Євдокименко - підставив свою зіркову маму фотографією з українським прапором. Ця історія трапилася ще у 2014 році.

"У 2014 році у Ротару був запланований великий гастрольний тур по Росії. І її син Руслан Євдокименко опублікував в соцмережах фотографію матері з жовто-блакитним прапором, підписавши "Слава Україні!". Вибухнув грандіозний скандал, всі кричали, що Ротару зрадила нашу країну, і гастролі довелося скасувати", – згадав Лавров.

Нагадаємо, раніше син і онук Ротару намагалися незаконно втекти у Молдову. Сама співачка цей інцидент не прокоментувала.

24 березня 2022 року онук співачки Анатолій Євдокименко таки вийшов на зв'язок з шанувальниками і нагадав, що у нього день народження. А ось свою спробу втечі він не прокоментував.

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