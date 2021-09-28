Гаррі та Меган помітили на борту літака Dassault Falcon 2000.

Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили у заголовки газет після свого візиту до Нью-Йорка, але не всі ці новини були гарними для пари.

Герцог та герцогиня, котрі переїхали торік до США, приїхали на благодійний захід Global Citizen Live з маєтку вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів у Санта-Барбарі, пише OK! Magazine.

Пару назвали лицемірами після того, як вони покинули захід, зокрема присвячений кліматичним змінам, на приватному літаку.

За словами королівської експертки Пені Джунор, на користь репутації парі це не пішло.

Читайте такожПринц Гаррі замилував прихильників однією річчю, яку взяв з собою до Нью-Йорка"Це повністю заплутує їхнє кліматичне послання. Вони стріляють собі в ногу, літаючи приватним літаком", – висловилась вона.

Гаррі та Меган помітили на борту літака Dassault Falcon 2000. Вважається, що подорож в один бік спричинить викид 17 т вуглецю – це більше, ніж середній річний викид у 12,7 т.

"Я не розумію, чому вони поводяться, ніби вони суперзірки. Його брат – принц Вільям – літає за розкладом. Я вважаю, що це лицемірство. Я переконана, що рейсів було багато", – зазначила Пені.

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Автор: Віолетта Орлова