Герцоги Сассекські вчергове приєдналися до благодійної акції.

Принц Гаррі та Меган Маркл чи не вперше з’являться на людях після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі, за яке вже неодноразово були висміяні зірковою елітою.

Як повідомляє Global Citizen UK у Twitter, подружжя візьме слово під час благодійного концерту в Нью-Йорку, присвяченому рівному доступу до вакцин від коронавірусу.

24-годинний захід транслюватиметься у всьому світі з Центрального парку американського мегаполіса. Стартує подія о 17:30 за місцевим часом.

"Ми так раді оголосити, що принц Гаррі та Меган приєднаються до нас на #GlobalCitizenLive цієї суботи!", – йдеться у повідомленні організаторів.

Читайте такожЗірка "Жорстокого романсу" Гузєєва шокувала зізнанням: "Я – ватниця абсолютна"Мета кампанії "Global Citizen Live" – закликати країни "Великої сімки" та ЄС поділитися щонайменше 1 мільярдом доз COVID-вакцини з бідними регіонами й скасувати права інтелектуальної власності на виробництво вакцин.

Кампанія також спрямована закликати фармацевтичних гігантів поділитися технологією мРНК з новим центром передачі даних, який підтримується ВООЗ у Південній Африці.

Подію також відвідають Андреа Бочеллі, Біллі Айліш, Каміла Кабелло, Coldplay, Демі Ловато, Duran Duran, Елтон Джон, Г’ю Джекман, Дженіфер Лопес, Кайлі Міноуг, Metallica тощо.

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: що відомо

В інтерв'ю Опрі Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком ухвалили рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.

Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській родині. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських.

Автор: Віолетта Орлова