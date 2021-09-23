Принц Гаррі та Меган Маркл чи не вперше з’являться на людях після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі, за яке вже неодноразово були висміяні зірковою елітою.
Як повідомляє Global Citizen UK у Twitter, подружжя візьме слово під час благодійного концерту в Нью-Йорку, присвяченому рівному доступу до вакцин від коронавірусу.
24-годинний захід транслюватиметься у всьому світі з Центрального парку американського мегаполіса. Стартує подія о 17:30 за місцевим часом.
"Ми так раді оголосити, що принц Гаррі та Меган приєднаються до нас на #GlobalCitizenLive цієї суботи!", – йдеться у повідомленні організаторів.
Читайте такожЗірка "Жорстокого романсу" Гузєєва шокувала зізнанням: "Я – ватниця абсолютна"Мета кампанії "Global Citizen Live" – закликати країни "Великої сімки" та ЄС поділитися щонайменше 1 мільярдом доз COVID-вакцини з бідними регіонами й скасувати права інтелектуальної власності на виробництво вакцин.
Кампанія також спрямована закликати фармацевтичних гігантів поділитися технологією мРНК з новим центром передачі даних, який підтримується ВООЗ у Південній Африці.
Подію також відвідають Андреа Бочеллі, Біллі Айліш, Каміла Кабелло, Coldplay, Демі Ловато, Duran Duran, Елтон Джон, Г’ю Джекман, Дженіфер Лопес, Кайлі Міноуг, Metallica тощо.
Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: що відомо
В інтерв'ю Опрі Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком ухвалили рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.
Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській родині. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.
Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських.