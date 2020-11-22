Екс-дружина українського шоумена Володимира Остапчука, Олена Войченко, розповіла, що той подав позов до суду. Він хоче відсудити у неї дітей.
Про це йдеться в програмі "Світське життя".
Читайте такожШоумен Володимир Остапчук розповів, чи був у нього секс з хлопцем
За словами Олени, вона наполягала на тому, щоб діти спілкувалися з батьком. Вона хотіла, щоб вони познайомилися з його новою дружиною Христиною Горняк, і щоб вони були присутні на весіллі. Бо діти повинні розуміти, що відбувається. Однак за весь час спільного життя Володимира і Христини діти бачилися з ними всього кілька разів.
Також Олена зазначила, що зараз Володимир подав позов до суду, щоб забрати у неї дітей. Вона заявила, що він навіть їй погрожував.
"Володимир дуже часто мені озвучує різні речі і перемішує їх з погрозами, шантажем. Я взагалі останнім часом прошу його тільки писати", - зізналася Олена Войченко.
Крім того, виявилося, що у Остапчука затяжна депресія. Саме такий діагноз йому поставили лікарі. Такий його нестабільний стан тягнеться ще з юнацтва.
"Він дійсно досить нестабільний. У нього депресія, яка почалася ще десь в дитинстві і Володимир її намагається всіляко приховати і компенсувати всім чим завгодно. Особливо тим, що показує не те, що є насправді", - сказала Войченко.
Інші новини УНІАН:
- Вова Остапчук поділився зворушливими кадрами з донькою
- "Перед Богом відповіси": Вову Остапчука облили брудом за розкішний подарунок коханій
- Володимир Остапчук одружився вдруге (фото)
- Володимир Остапчук показав подарунок, який підготував дружині до весілля
- Шоумен Вова Остапчук розкрив всі карти про роман з "холостячкою" Ксенією Мішиною
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram