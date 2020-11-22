Олена Войченко розповіла про те, що зараз відбувається в їхніх взаєминах.

Екс-дружина українського шоумена Володимира Остапчука, Олена Войченко, розповіла, що той подав позов до суду. Він хоче відсудити у неї дітей.

Про це йдеться в програмі "Світське життя".

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За словами Олени, вона наполягала на тому, щоб діти спілкувалися з батьком. Вона хотіла, щоб вони познайомилися з його новою дружиною Христиною Горняк, і щоб вони були присутні на весіллі. Бо діти повинні розуміти, що відбувається. Однак за весь час спільного життя Володимира і Христини діти бачилися з ними всього кілька разів.

Також Олена зазначила, що зараз Володимир подав позов до суду, щоб забрати у неї дітей. Вона заявила, що він навіть їй погрожував.

"Володимир дуже часто мені озвучує різні речі і перемішує їх з погрозами, шантажем. Я взагалі останнім часом прошу його тільки писати", - зізналася Олена Войченко.

Крім того, виявилося, що у Остапчука затяжна депресія. Саме такий діагноз йому поставили лікарі. Такий його нестабільний стан тягнеться ще з юнацтва.

"Він дійсно досить нестабільний. У нього депресія, яка почалася ще десь в дитинстві і Володимир її намагається всіляко приховати і компенсувати всім чим завгодно. Особливо тим, що показує не те, що є насправді", - сказала Войченко.

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Автор: УНІАН