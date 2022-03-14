Музикант висловив жаль світу, який був зруйнований в одну мить.

Російський музикант Андрій Макаревич опублікував пост у Facebook, в якому жорстко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна.

"Війни існували з тих пір, як існує людство. Напевно, наївно було б припускати, що на нашому віку все раптом закінчилося. Але: тисячі загиблих за два тижні, сотні тисяч біженців, зруйновані міста - все через хворі амбіції однієї людини! Ми в середньовіччі?",- Макаревич поставив риторичне питання росіянам.

Він додав, що кожен день йому телефонують знайомі, які зараз перебувають у повному розпачі.

"Кожен день мені телефонують люди. Це дуже хороші люди. Хтось уже поїхав, хтось ще ні. Вони в повному розпачі від неможливості щось зробити, хоч якось вплинути на ситуацію. Шалено шкода світу, який був зруйнований в один момент", - написав Макаревич.

Нагадаємо, раніше Макаревич записав зворушливе відео, в якому сказав, що його країна зійшла з розуму і він нічим не може їй допомогти.

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