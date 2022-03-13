Артист записав пісню-звернення.

Російський артист Андрій Макаревич записав зворушливе відео у зв'язку з війною в Україні, яку 24 лютого розв'язала РФ.

У новій пісні, яку виконав Макаревич, він намагається донести, що люди не вибирають країну в якій їм народиться. Також він співає, що його співвітчизники пішли на війну і він не зміг їх зупинити.

Крім того, Макаревич зазначив, що його "країна зійшла з розуму".

"Моя країна зійшла з розуму, і я не зміг їй допомогти", - співає у відео артист.

Також він звернувся до росіян і сказав, що кожен з них зараз може допомогти зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, раніше Макаревич присоромив росіян через вторгнення Путіна в Україну.

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