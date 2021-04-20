Знаменита співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала фотосесію в новому вбранні, яке складався з одягу і деталей білого кольору.
Читайте такожДженніфер Лопес і Алекс Родрігес розійшлисяНа своїй сторінці в Instagram зірка виклала знімки, на яких позує у вільній білій сорочці, зав'язаній недбалим вузлом, аналогічного кольору джинси-кльош з потертостями на колінах.
Завершували образ скуйовджене волосся з білосніжною квіткою, а також чашка з величезною буквою "J", яку Дженніфер тримала в руках. Вона сиділа на сходах і кокетливо посміхалася, дивлячись в об'єктив камери.
"Розмова за чашкою кави", – написала зірка в підписі до фотографій.
В якості локації, де були зняті фото, співачка вказала Домініканську Республіку.
Вас також можуть зацікавити новини
- 51-річна Джей Ло показала дуже сексуальне фото
- Пекуча Джей Ло показала апетитні форми в монокіні
- 51-річна Дженніфер Лопес знялася в порваній весільній сукні (фото)
- Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес оголосили про розставання
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram