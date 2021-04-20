В якості локації, де були зняті фото, співачка вказала Домініканську Республіку.

Знаменита співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала фотосесію в новому вбранні, яке складався з одягу і деталей білого кольору.

Читайте такожДженніфер Лопес і Алекс Родрігес розійшлисяНа своїй сторінці в Instagram зірка виклала знімки, на яких позує у вільній білій сорочці, зав'язаній недбалим вузлом, аналогічного кольору джинси-кльош з потертостями на колінах.

Завершували образ скуйовджене волосся з білосніжною квіткою, а також чашка з величезною буквою "J", яку Дженніфер тримала в руках. Вона сиділа на сходах і кокетливо посміхалася, дивлячись в об'єктив камери.

"Розмова за чашкою кави", – написала зірка в підписі до фотографій.

В якості локації, де були зняті фото, співачка вказала Домініканську Республіку.

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Автор: Ірина Погоріла