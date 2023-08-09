Одного разу Шаманська усе ж наважилася поговорити із обранцем про весілля.

Відома українська блогерка Аліна Шаманка (Шаманська), яка взимку повідомила про розлучення з чоловіком - гумористом Русланом Ханумаком, пригадала неприємний інцидент. Коли вона була вагітною, обранець не одразу захотів із нею одружитися.

"Він хотів від мене дитину, а не одружитися. І я погодилася, на другому місяці наших зустрічань він каже: "Ти жінка моєї мрії, я хочу від тебе дитину"... І я тоді якось не задумалась, що потрібно спочатку пропозицію руки та серця (зробити - УНІАН). Просто я теж хотіла дитину, я повірила йому що він мене так сильно любить. Але пропозицію руки та серця я отримала за два тижні до пологів з великим животом, з шаленою невпевненістю у собі", - розповіла Шаманська у своєму новому подкасті, на який вона запросила блогерку Раміну Есхакзай.

За словами колишньої дружини Ханумака, під час вагітності вона постійно плакала. Останньою краплею стала ситуація, під час якої з неї вже почали глузувати.

"Я всю вагітність провела у сльозах. Я мучилася страшенно, ходила на роботу... Добре пам'ятаю ситуацію, як ми їдемо на зйомку. Оператори, два звукорежисери та водій. А я з таким (великим - УНІАН) животом, і вони мене питають: "Аліно, ну що, коли заміж?". А я така: "Секрет". І вони дивляться на мій живіт та починають хором реготати", - розповіла блогерка.

Одного разу Шаманська усе ж наважилася поговорити із обранцем про весілля. Єдиним аргументом, який змусив Ханумака замислитися про одруження, стало те, що його син міг отримати прізвище матері. Проте навіть у такій ситуації гуморист сказав, щоб на нього "не тиснули".

"Він тільки тоді задумався, але сказав мені: "Не тисни на мене". І пішов. Я тоді ще більше плакала", - пригадала Шаманська.

Тоді блогерка зрозуміла, що жінки мають не боятися одразу говорити про свої почуття та бажання. За словами Шаманської, коли чоловік хоче дитину, але відмовляється від весілля, це має викликати певні питання.

Розлучення Шаманської та Ханумака - що відомо

У січні 2023 року стало відомо, що Шаманська розлучається із зіркою "Кварталу" Ханумаком. Блогерка усвідомила, що гуморист - не її чоловік. Після цього Ханумак розповів, що насправді вони розійшлися ще рік тому. Втім, сама Шаманська назвала це брехнею.

Нині блогерка продовжує перебувати у США, куди вона вирушила на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Там Шаманська живе разом із сином Артуром. Сам Ханумак повернувся до України, проте нещодавно знову натякав на те, що відправиться за кордон.

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