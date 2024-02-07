Чоловік виклав відео з палати.

Український боксер та тренер програми "Зважені і щасливі" В'ячеслав Узелков потрапив до лікарні. Відповідне відео він опублікував у себе в Instagram. На ньому видно лікарняну палату та крапельницю в руці чоловіка.

"Усім привіт. Я вижив і не дам спокою ворогам. Слава Україні", - підписав відео Узелков.

У чому причина такої екстреної госпіталізації та який діагноз він має зараз - боксер не написав.

Відео дня

Що відомо про В'ячеслава Узелкова

В'ячеслав Узелков - відомий український боксер, який народився у Вінниці. З дитинства займався боксом, згодом став це робити на професійному рівні.

Дебютував на ринзі в 2004 році. Його боксерська кар’єра тривала 10 років. Згодом він почав свою тренерську діяльність та брав участь у зйомках телепроектів. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.

Пізніше він скандально розлучився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Вʼячеслав Узелков вдруге одружується. Чоловік досі приховує від публіки свою наречену та тримає в таємниці її ім'я. Цікаво, що його колишня дружина Марина Боржемська розповіла, що не знає, хто є новою обраницею боксера і не піде на весілля, якщо її запросять.

Вас також можуть зацікавити новини: