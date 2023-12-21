Для Узелкова це буде вже другий шлюб.

Боксер і тренер програми "Зважені і щасливі" В'ячеслав Узелков поділився з шанувальниками радісною новиною - він одружується вдруге.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив про заручини з обраницею, яку приховує від громадськості.

Лише одного разу він показав їхнє спільне фото, на якому видно тільки руку його коханої, яку вона поклала на край басейну.

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"Ми разом. Нарешті ми це зробили і ми разом і до кінця", - прокоментував свої заручини Узелков.

До слова, Узелков заговорив про весілля ще у 2022 році. Однак тоді воно так і не відбулося. А загалом про стосунки боксера та його дівчини стало відомо ще у 2021 році. Тоді він сказав, що вони давно знайомі.

Відзначимо, Узелков вже був одружений. Його перша дружина - Марина Боржемська. З нею у нього є двоє дітей. У 2018 році пара розлучилася. Боржемська звинувачувала чоловіка, з яким прожила 22 роки в шлюбі, в аб'юзі і тому, що він не хоче займатися вихованням дітей.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська зізналася, чи спілкується В'ячеслав Узелков з їхніми дітьми. Спочатку жінка відмовлялася коментувати відносини з колишнім чоловіком, проте пізніше все ж сказала, що цієї людини як не було в їхньому житті, так і немає.

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