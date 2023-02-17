Деякі учасники гри покинули клуб, оскільки не хочуть з'являтися на пропагандистському каналі.

Легендарна гра "Що? Де? Коли?" - це багаторічний проект, який розвалився після початку повномасштабної війни в Україні. Справа в тому, що через антивоєнну позицію проект шоу покинули багато учасників. Подробиці показали в ефірі телеканалу FreeДом.

Наприклад, учасник гри Ровшан Аскеров, який ще в 2016 році виступив проти вторгнення Росії в Україну, покинув територію країни-агресора. До зміни режиму він не планує повертатися ні в РФ, ні в гру.

"Я не розумію навіщо потрібно лягати під цей кривавий режим. Щоб вижити? Це досить дивно. Можна пропустити кілька років, а потім повернутися, і бути в справжній, живій передачі, і говорити про те, що, так, ми якось протистояли цьому режиму..." - сказав Аскеров.

За таку позицію Аскерову в Росії "шиють" кримінальну справу про нібито "реабілітацію нацизму".

Підтримує його учасник гри "Що? Де? Коли?" Ілля Новіков. Він вважає, що з'являтися в ефірі головного російського каналу - це цинічно і неприпустимо:

"Як пояснювати моїм українським колегам і друзям те, а чому це я регулярно з'являюся в ефірі російського Першого каналу?"

А ось магістр гри Андрій Козлов, який, до речі, родом з українського Маріуполя, такої думки екс-колег не поділяє. Він підтримує війну і всі звірства окупантів.

"Я не вважаю, що в гру "Що? Де? Коли?" можуть грати тільки високоморальні люди... Особисто я не претендую на те, щоб бути високоморальною людиною", - сказав він в одному зі своїх інтерв'ю.

Ще один магістр гри Максим Поташов теж виявився посібником вбивць. Він регулярно виступає перед мобілізованими в навчальному центрі зі словами:

"Зараз ніяких правил світової політики не залишилося. Але для того, щоб відстоювати свої інтереси, потрібно бути сильним, і потрібно демонструвати цю силу".

Після того, як багато учасників покинули шоу "Що? Де? Коли?", воно поповнилося новими нікому невідомими особами. Тепер програма вперше за довгий час виходить в запису.

Нагадаємо, Інстасамку внесли в базу "Миротворець".

Вас також можуть зацікавити новини: