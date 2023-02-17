Нещодавно з'явилася інформація про те, що так звана співачка пожертвувала на потреби російської армії велику суму грошей.

Російська блогерка і співачка Інстасамка потрапила в базу "Миротворець". Пов'язано це з недавньою новиною про те, що вона нібито задонатила на потреби ЗС РФ кругленьку суму з особистих заощаджень. Згодом виявилося, що ця новина - фейк.

Тепер Дарина Зотєєва (справжнє ім'я Інстасамки, - ред) в базі "Миротворця", тому що на неї почали активно скаржитися як на російську пропагандистку.

Відзначимо, що і в Росії у "зірки" все не так гладко - там проти неї відкрили кримінальну справу за статтею 5.61 КоАП – "Приниження честі і гідності в непристойній формі". Причиною порушення справи стала заява жителя Тюмені. Подробиці не розкриваються, проте відомо, що чоловік подав заяву на Інстасамку після відвідування її концерту.

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Попри те, що Інстасамка - росіянка, яка підтримує війну, в Україні її все одно продовжують слухати. Про це свідчать рейтинги Spotify та YouTube Music, де її композиція розташовується на лідируючих рядках.

Нагадаємо, у Полтаві Підлітки "відривалися" під треки Інстасамки і заявили, що їм "набридла війна".

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