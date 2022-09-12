Селебріті активно хизуються тим, що вирішили закарбувати на своєму тілі.

Дуже багато українських зірок за останні майже сім місяців зробили собі нові татуювання. Після 24 лютого мода пішла на патріотичні тату. Чим прикрасили тіло наші знаменитості - читайте в матеріалі УНІАН.

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Володимир Дантес

Екс-чоловік Наді Дорофєєвої, за особистим життям якого зараз спостерігає вся країна, має у себе на руці татуювання "ХА 057". Нещодавно він розповів, що це абревіатура його рідного міста (Харків) та його телефонний код. Такий напис музикант і стендап-комік зробив у себе на руці.

Олена Мозгова

У продюсерки цілий рукав. Вона похизувалася у своєму блозі тим, що зобразила на руці тризуб з мечем і яскраві квіти.

"Ми закінчили наш шедевр. Дякую Марті Тетеріній за талант, за терпіння, за втілення ідеї квітучої України, яка завжди готова до захисту! Квіти й тризуб з мечем – це саме те, що відчувала і дуже хотіла, це те, про що я мрію!", - прокоментувала сама Мозгова своє татуювання.

Даніель Салем

Телеведучий і ресторатор, який після повномасштабного вторгнення РФ пішов обороняти свою Батьківщину, зобразив на грудях вишиванку. Такий малюнок він назвав своєю новою броньою.

"Ні одна куля не пройде!", - зауважив Салем.

Схоже, броня працює, адже телеведучий сім разів потрапляв під обстріли й навіть частково втратив слух. Втім він цілий і неушкоджений продовжує нести службу.

alyona alyona

Реперка, яка підтримує Україну благодійними концертами по світу, зобразила на ключиці колосок червого-чорного кольору, який переплітається з синьо-жовтою рослиною.

Даша Квіткова

Блогерка і дружина екс-героя проєкту "Холостяк" зобразила у себе на тілі скріпки синьо-жовтого кольору, а також контури України з написом "Сильна".

Нагадаємо, 19-річна донька Кравець показала, як "українізувала" тату.

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