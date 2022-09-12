Дуже багато українських зірок за останні майже сім місяців зробили собі нові татуювання. Після 24 лютого мода пішла на патріотичні тату. Чим прикрасили тіло наші знаменитості - читайте в матеріалі УНІАН.
Володимир Дантес
Екс-чоловік Наді Дорофєєвої, за особистим життям якого зараз спостерігає вся країна, має у себе на руці татуювання "ХА 057". Нещодавно він розповів, що це абревіатура його рідного міста (Харків) та його телефонний код. Такий напис музикант і стендап-комік зробив у себе на руці.
Олена Мозгова
У продюсерки цілий рукав. Вона похизувалася у своєму блозі тим, що зобразила на руці тризуб з мечем і яскраві квіти.
"Ми закінчили наш шедевр. Дякую Марті Тетеріній за талант, за терпіння, за втілення ідеї квітучої України, яка завжди готова до захисту! Квіти й тризуб з мечем – це саме те, що відчувала і дуже хотіла, це те, про що я мрію!", - прокоментувала сама Мозгова своє татуювання.
Даніель Салем
Телеведучий і ресторатор, який після повномасштабного вторгнення РФ пішов обороняти свою Батьківщину, зобразив на грудях вишиванку. Такий малюнок він назвав своєю новою броньою.
"Ні одна куля не пройде!", - зауважив Салем.
Схоже, броня працює, адже телеведучий сім разів потрапляв під обстріли й навіть частково втратив слух. Втім він цілий і неушкоджений продовжує нести службу.
alyona alyona
Реперка, яка підтримує Україну благодійними концертами по світу, зобразила на ключиці колосок червого-чорного кольору, який переплітається з синьо-жовтою рослиною.
Даша Квіткова
Блогерка і дружина екс-героя проєкту "Холостяк" зобразила у себе на тілі скріпки синьо-жовтого кольору, а також контури України з написом "Сильна".
Нагадаємо, 19-річна донька Кравець показала, як "українізувала" тату.