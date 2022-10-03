Головний розвідник України Кирило Буданов став ще одним крашем серед мільйонів жінок. Він не тільки красивий собою, але і сміливий боєць, який захищав нашу країну на сході ще в 2014 році.
Кирило Буданов - хто це
Відомо, що Буданов закінчив Одеський інститут сухопутний військ. У 2014 році він не зміг залишитися осторонь від війни на Донбасі, тому прийняв рішення захищати рідну країну на передовій. Буданов навіть мав бойові поранення.
У 2019 році на Буданова було скоєно замах. Зловмисники підклали під його автомобіль міну, яка в результаті вибухнула. На щастя, Буданов залишився живий, а Голосіївський районний суд Києва засудив двох громадян Росії до 7 і 8 років ув'язнення.
5 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив полковника Буданова начальником Головного управління розвідки Міноборони України. У квітні 2022 року він отримав звання генерал-майора.
Кирило Буданов - особисте життя
Але, звичайно, українок цікавлять не тільки його заслуги перед батьківщиною, а й сімейний стан. Виявляється, Буданов щасливо одружений з Маріанною. Про пару мало інформації в мережі, бо вони не ведуть соціальні мережі.
При цьому відомо, що його дружина балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар". Палка брюнетка говорила про те, що хоче зробити Києв європейською столицею.
Нагадаємо, раніше Потап після семи місяців за кордоном розповів, як рвався на фронт.