Юрій Горбунов із 4-річним сином Іваном з’явилися на обкладинці нового випуску журналу "Теленеделя".

Український телеведучий Юрій Горбунов з'явився на обкладинці журналу "Теленеделя" зі своїм старшим сином Іваном та розповів, як пройшло знайомство хлопчика з молодшим братом.

За словами Горбунова, вони з Катериною Осадчою заздалегідь готували Івана до появи братика. Також вони багато розмовляють зі старшим сином, аби в нього не виникало ревнощів.

"Ми готуємо Івана, щоб такого не сталося. Благо у його друга Саші в садочку є молодша сестричка Маша, і ми їх ставимо у приклад. Так що він дуже чекав на появу малюка. Думаю, ревнощів все одно не уникнути, однак згладити цей момент можна. Як саме - на цю тему прочитали кілька книжок", - поділився супертато Горбунов.

Крім того, Горбунов розповів, що вони лагідно називають малюка "наш маленький Лев". А все тому, що дитина народилася в серпні і за знаком Зодіаку хлопчик - Лев. Додамо, що ім'я новонародженого сина зіркове подружжя ще не розкрило.

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Також у бесіді з "Теленеделя" Горбунов зізнався, що вони з Катериною говорили та мріяли ще про другого малюка, але про вагітність Каті дізналися випадково. Це була несподіванка до новорічних свят.

"Ми вдвох мріяли і планували ще одного малюка. Хоча вийшло, як зазвичай - тоді, коли цього зовсім не чекаєш. Ми зрозуміли, що це воно, коли на новорічні свята Катя раптом каже: "Щось я сильно стала відчувати різні запахи: і то не подобається, і це. А тут взагалі кухнею пахне". Я: "Катруся, ти що?!". Вона: "Точно! Я сама себе не впізнаю". Ось так ми й дізналися про те, що у нас буде поповнення", - зазначив щасливий батько двох синів.

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Автор: Діана Могилєвич