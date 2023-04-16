Ведуча пішла на Великдень до церкви та потрапила у курйозну ситуацію.

Українська телеведуча Леся Нікітюк привітала фанів з Великоднем та показала, як вона ходила до церкви. Там з неї пожартував священник.

У Stories свого Instagram Нікітюк виклала кумедне відео. Так, вона пішла до церкви, де священник окропив усіх вірян святою водою. Ведуча отримала "щедру порцію" води.

Священник залив усе обличчя ведучої. Коли вона почала витиратися, він пожартував:

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"Це не міцелярка якщо що. Все окей"

Нікітюк сміялася та знімала усе на відео. Жарт від священника розвеселив ведучу. Для свята Нікітюк обрала стриманий наряд. Вона вдягла довгий тренч та кольорову хустку. Як помітно на фото, які згодом виклала ведуча, священник окропив святою водою увесь її одяг. Втім, Нікітюк точно про це не шкодує.

З Лесі Нікітюк пожартував священник у церкві - кумедне відео

Це не перший кумедний випадок Нікітюк у церкві. У 2019 році ведуча також ходила на Великдень святити кошик. Тоді її облили святою водою буквально з ніг до голови. Декілька днів тому вона пригадувала кумедний випадок та показувала відео з церкви.

Леся Нікітюк у церкві - відео

Нагадаємо, раніше з Великоднем своїх фанів привітала Алла Пугачова. Вона показала нове фото та здивувала мережу, мало хто зумів її впізнати.

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