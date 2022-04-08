Потапу погрожують вже не вперше.

Поки українська співачка Настя Каменських виступає на благодійних концертах і збирає гроші для допомоги Україні, її чоловік і продюсер Потап веде інформаційну війну.

Мабуть, заклики Потапа зупинити війну і викриття фейків російської пропаганди не до душі росіянам. Тому вони закидають його погрозами.

Цього разу Потап оприлюднив нове повідомлення з погрозами росіян.

"Заради чого ти ризикуєш своєю свободою і підтримуєш злочинний режим Зеленського? За твою протиправну активність в інтернеті доведеться відповідати за всією суворістю закону", - написали росіяни Потапу.

Але артист не розгубився і швидко знайшов, що їм відповісти.

"Я не ризикую свободою, я борюся за неї з російськими окупантами! Заради України, заради дружин, сестер, матерів, заради наших дітей. Заради всього людського, що залишилося на планеті Земля. Проти війни! З кожним вашим повідомленням ми стаємо сильнішими. Ми бачимо, що ви нас боїтеся. Це надає нам сил. Слава Україні", - відповів Потап.

Нагадаємо, раніше Потап іронічно відповів на погрози росіян і зробив їм привабливу пропозицію.

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