Каменських розповіла світові про війну в Україні.

Українська співачка Настя Каменських виступила на благодійному концерті Units por la paz: Ucrania en el corazón на телеканалі RTVE в Іспанії, де виконала свою пісню "Я - Україна". Після виступу співачка виголосила сильну промову про війну в Україні.

Каменських, говорячи про всі жахи війни, не змогла стримати сльози. На відео, яке вона опублікувала в своєму Instagram, чутно, що Насті складно говорити через клубок у горлі.

"Зараз Україна бореться за мир, незалежність і права людини", - сказала Каменських, а також закликала весь світ допомогти нашій країні в цій кривавій війні.

Гроші, виручені з концерту, будуть спрямовані на допомогу українцям.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських звернулася до росіян і заявила, що тільки "занепалі нелюди можуть влаштовувати такі звірства".

Вас також можуть зацікавити новини: