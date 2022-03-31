Потапу в соціальних мережах надсилають погрози.

З 24 лютого 2022 року в Україні йде повномасштабна війна, розв'язана Росією. Поки військові захищають нашу країну на передовій, знаменитості воюють на інформаційному фронті.

Так, український продюсер Потап неодноразово звертався до росіян з проханням припинити війну з Україною, виходити на мітинги і не вірити пропаганді. Але, здається, все це виявилося марним.

Артист поділився з шанувальниками інформацією про те, що росіяни почали йому погрожувати.

"На зрадників Батьківщини, які підтримують ворогів всього адекватного людства - українських неонацистів, чекає розплата! І вона неминуча! Скоро ти відповіси за все", - написали артисту в соціальних мережах.

Потап одразу ж відповів на це повідомлення: "Станьте в чергу, будь ласка".

Пізніше він поділився скріншотом листування зі своїми шанувальниками і додав, що росіяни "спалили" самі себе.

"Дорогі шантажисти! У мене до вас кілька пропозицій! Не зрозумійте не так, але! Раз вже ви шантажуєте мене і погрожуєте, спробуйте робити це не з російських номерів, друге - якщо не вдається відправити з українського, то хоча б пишіть українською. Якщо не виходить ні те, ні інше, то прошу вас використовувати правильний прапор і символіку, у вашому випадку підійде російський прапор і фашистська свастика. І четверте, найголовніше, вибачте, але вам доведеться зачекати. По-перше, я дуже зайнятий, як і всі мої друзі-націоналісти, а таких понад 40 мільйонів осіб, що ми боремося з вашими окупантами-фашистами, а по-друге, вас дуже багато, не могли б ви самоорганізуватися і стати в чергу", - написав Потап.

Вас також можуть зацікавити новини: