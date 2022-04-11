Телеведуча, яка народилася і виросла в Криму, забрала звідти маму, проте там залишаються інші родичі.

Блогер і телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що на території тимчасово окупованого Криму у неї є родичі. Однак вони підтримують політику Путіна щодо України, тому Маша прийняла рішення не спілкуватися з ними.

Про це телезірка заявила в інтерв'ю "Слава+".

Єфросиніна зізналася - у себе на батьківщині не була з 2014 року, проте спілкування з ріднею все ж підтримувала. Проте після 24 лютого поточного року ситуація змінилася, адже деякі родичі звідти стали на бік підтримки дій Росії.

"Я з ними не спілкуюся, вони жодного разу не написали мені, не подзвонили. Про що мені з ними спілкуватися?",- висловилася Єфросиніна.

Крім того, у Маші є і родич в Санкт-Петербурзі. Він майже через півтора місяця вийшов на зв'язок з сестрою Марії, і сказав що йому "шкода".

"Вчора моя сестра мені сказала, що наш дядько, рідний брат нашого тата, написав, що йому дуже шкода. Він живе в Санкт-Петербурзі. На шостий тиждень щось сталося в голові, напевно", - розповіла Маша.

Нагадаємо, Єфросиніна розповіла про звірства російських окупантів, про вбивства українців та про зґвалтованих дітей.

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