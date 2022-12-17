Артистка захворіла на рак у 2019 році, відтоді вона бореться з хворобою.

Останнім часом було дуже мало новин про стан здоров'я "прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк, яка кілька років бореться з онкозахворюванням. Але російським журналістам вдалося дещо дізнатися.

Як стверджує Телеграм-канал "НеМалахов", хвора на рак Заворотнюк з вересня цього року перебуває в онкологічному відділенні приватної медичної клініки в центрі Москви. Також ЗМІ зробили припущення про її стан:

"Мабуть, справи зовсім погані. Найімовірніше, життя артистки підтримують тільки крапельниці й уколи".

Анастасія Заворотнюк хвора на рак

Перші новини про те, що у Заворотнюк рак, стали з'являтися восени 2019 року. Тоді ж з'явилася інформація, що актриса серйозно хвора й потрапила до лікарні.

У травні 2020 року вперше офіційно озвучили діагноз Заворотнюк – гліобластома. Влітку 2021 року друг Анастасії стверджував, що у неї немає волосся, й вона пересувається на візку.

Лише навесні 2022 року донька Заворотнюк Анна підтвердила, що її зіркова мама на серйозному лікуванні.

У жовтні 2022-го друг актриси Анатолій Демидов розповів, що "няня Віка" додала у вазі. "Анастасія дуже набрала вагу. Але всі, хто її вже бачив в цьому стані, звикли. Вона теж до себе такою звикає", - говорив він.

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