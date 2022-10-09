Заворотнюк вже багато років бореться з онкологією.

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка здобула популярність завдяки ролі в комедійному серіалі "Моя прекрасна няня", вже багато років бореться з важкою формою онкології.

Зірка пройшла вже багато курсів хіміотерапії, які не кращим чином відбилися на її зовнішності. Друг актриси Анатолій Демидов розповів, що "няня Віка" набрала вагу.

"Анастасія дуже набрала вагу. Але всі, хто її вже бачив в цьому стані, звикли. Вона теж до себе такою звикає", - цитує Демидова kp.ru. Відео дня

Він додав, що Заворотнюк на даний момент відчуває себе краще, проте її старша дочка Анна нещодавно повідомила, що актриса перебуває на дуже серйозному лікуванні.

Хвороба Анастасії Заворотнюк

Нагадаємо, перші новини про хворобу Заворотнюк стали з'являтися восени 2019 року. ЗМІ повідомили про те, що Анастасія Заворотнюк серйозно хвора і потрапила до лікарні.

У травні 2020 року вперше офіційно озвучили діагноз Заворотнюк – глиобластома.

Влітку 2021 року друг Заворотнюк розкрив правду про її стан. За його словами, у неї немає волосся, і вона пересувається на візку.

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