Сама Ляля розпад родини не коментує.

Новина про розірвання стосунків лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука зі стилісткою Лялею Фонарьовою сколихнула весь український шоу-бізнес.

Артист вирішив не називати фанам причину такого рішення. Відмовилася коментувати ситуацію й екс-кохана Святослава. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Ви не за адресою звернулися", – відповіла стилістка.

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Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною: що відомо

Український музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом пара була понад 20 років. Про це артист повідомив у Facebook.

"Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою", – зазначив Вакарчук.

Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була вже заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав "не здався без бою" і зрештою завоював серце дівчини.

За інформацією ЗМІ, закохані прожили у цивільному шлюбі 15 років і тільки у 2015-му офіційно стали чоловіком та дружиною.

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Автор: Ольга Робейко