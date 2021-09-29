Ірину Поплавську запідозрили в романі з колегою по серіалу.

Українська актриса, яка виконує роль Насті Глушко, Ірина Поплавська підігріла чутки про роман з актором Олександром Соколовим (Макс Бондаренко).

Не встиг серіал вийти в ефір, як вже став дуже популярним серед глядачів. У серіалі розповідається про "білу ворону", яка закохана в свого шефа Макса Бондаренка. Пара так щиро грає свої ролі, що у кіноманів склалося враження, що у них є відносини і поза проектом.

У студії "Сніданок з 1+1" Поплавська чітко не відповіла на питання, чи зустрічається з Соколовим. Тим самим вона підігріла чутки про їх можливий роман.

"Я можу тільки сказати, що щастя любить тишу", - сказала Ірина.

Також артисти зізналися, що поки їм складно адаптуватися до нового графіку життя, оскільки вісім місяців вони провели на знімальному майданчику. На цей час зйомки серіалу закінчені. На цьому тижні вийдуть останні серії.

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Автор: Діана Могилєвич