Євген Капорін заявив, що російська мова - це не мова Путіна.

Український актор Євген Капорін принципово відмовився переходити на українську мову, бо впевнений, що російська мова - це не мова диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє "24 канал".

Капорін висловив підтримку українцям, які не хочуть переходити на державну мову. Та й сам він не бажає спілкуватися українською ні в побуті, ні в соціальних мережах.

"Російська мова - це не мова Путіна. Це мова людини, яка народилася і з дитинства говорить цією мовою. Є ще суржик. Я не вважаю, що російська армія прийшла, тому що тут говорять російською. Якщо будемо говорити, що війна почалася, тому що в Україні є російська мова, це буде біда", – сказав Капорін.

Він згадав і українських військових, яким, на його думку, зовсім неважливо, якою мовою розмовляти.

"Вони спілкуються мовою, якою почали говорити з мамою. Не думаю, що для військових, які зараз на передовій, важливе мовне питання. Мова - це класна тема для хайпу. Ті, хто зараз постійно говорить про неї, більше хайпують", – додав Капорін.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вляпалася у мовний скандал.

Вас також можуть зацікавити новини: