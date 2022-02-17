Кетрін Винник показалася у вишиванці.

Голлівудська актриса Кетрін Винник підтримала Україну в День єднання і показала фото у вишиванці. Знімок був зроблений на тлі банера про 30 рік незалежності України.

У кадрі Кетрін позує в білій вишиванці і чорній спідниці-олівець. На ноги вона взула босоніжки, а також доповнила образ темними сонцезахисними окулярами.

Варто відзначити, що Кетрін періодично приїжджає в нашу країну, бо у неї є українське коріння. Також Винник завжди підтримувала Україну.

Хто така Кетрін Винник

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Винник грала головні ролі в декількох телевізійних шоу, в тому числі "Доктор Хаус", "Закон і порядок" і "Мислити як злочинець". У 2021 році вона виконала головну роль у фільмі "Заступник", в якому її партнером став Ліам Нісон.

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