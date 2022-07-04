Актора розкритикували за підтримку злочинного режиму Кремля.

Зірка серіалу "Вороніни" Георгій Дронов ще в травні підтримав війну в Україні, але шанувальники ситкому звернули на це увагу тільки зараз.

Ще навесні Дронов назвав подвигом геноцид українського народу. Тоді він виступив "за" денацифікацію України і зазначив, що в нашій країні є нацисти.

Після таких висловлювань актора і після того, як відео з його словами почало поширюватися в мережі, шанувальники "Вороніних" розкритикували його і заявили, що більше не зможуть дивитися серіал з його участю.

Так, користувачі мережі Twitter різко висловилися на адресу Дронова. Багато з них відправили його слідом за російським військовим кораблем.

Зазначимо, Георгій Дронов підтримує президента РФ Володимира Путіна. У травні він відвідав Білгород, де зустрівся з біженцями з так званих "ЛНР" і "ДНР".

Вас також можуть зацікавити новини: