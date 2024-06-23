Він каже, що його вразила єдність людей під час війни.

Відомий американський актор і кінорежисер Шон Пенн заявив, що візити до України під час війни допомогли йому навчитися приймати американців з різними політичними поглядами.

В інтерв'ю The Irish Times актор, який активно підтримує українців у цій війні, нагадав, що люди в Україні також мають політичні розбіжності, однак він був вражений незламною єдністю народу перед обличчям трагедії.

"Це як дихати іншим повітрям. У мене дійсно було відчуття того, чого мені не вистачало тут [у Сполучених Штатах Америки]. Те, що ми робимо, дійсно ненормально", - додав Пенн. Відео дня

Як Шон Пенн підтримує Україну

Американський актор є співзасновником благодійної організації "CORE Response", яка надавала допомогу україннським біженцям та переселенцям. Його нагороджено українським орденом "За заслуги".

У листопаді 2022 року він прибув до Киева, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та віддав йому свій "Оскар". "Коли ви виграєте, привезіть його назад у Малібу", - сказав він тоді.

У лютому цього року актор представив на Берлінському кінофестивалі документальний фільм "Superpower", який розповідає про війну в Україні.

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