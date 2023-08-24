Фільм можна буде подивитися вже з 18 вересня 2023 року.

Вийшов перший повний трейлер документального фільму "Суперсила" (Superpower) американського актора та режисера Шона Пенна, відомого своєю активною підтримкою України.

Для зйомки кінострічки Пенн не побоявся особисто відвідати нашу країну в умовах повномасштабної війни. Під час цього він спілкувався з президентом Володимиром Зеленським, ховався під час повітряної тривоги в президентському бункері, зустрічався зі звичайними українцями та особисто фіксував руйнування внаслідок російської агресії в різних куточках нашої держави.

"Українці переможуть у цьому. Питання лише, якої ціною", – констатував Пенн наприкінці трейлеру.

Прем'єра фільму "Суперсила" відбулася під час 73-го Берлінського кінофестивалю у лютому 2023 року. Для широкої аудиторії він стане доступний з 18 вересня 2023 року на платформі Paramount+.

Як Шон Пенн підтримує Україну

Після початку повномасштабного війського вторгнення Росії до України у лютому 2022 року, відомий американський актор та режисер, дворазовий лауреат премії "Оскар" Шон Пенн став одним з головних голосів на підтримку нашої країна в Голлівуді. Його благодійна організція CORE активно допомагає українцям, а сам він активно виступає на підтримку України на численних заходах.

Після початку великої війни Шон Пенн кілька разів приїздив до України – під час однієї з таких поїздок він передав президенту Володимиру Зеленському свою статуетку "Оскар". Таким чином він хотів присоромити американську кіноакадемію за те, що вони не надали українському президенту можливості звернутися до публіки під час церемонії нагородження "Оскар".

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