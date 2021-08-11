Українська співачка і нова "холостячка" Злата Огнєвіч оприлюднила у своєму Instagram-блозі короткий ролик присвячений другому сезону романтичного реаліті, в якому вона стала головною героїнею.
У кадрі Злата в розкішній сукні проїхалася в червоному кабріолеті з незнайомим чоловіком. Шанувальники відзначили, що вже з нетерпінням чекають прем'єру.
"Запали вогонь кохання разом зі мною", - підписала ролик Злата.
"Неймовірна", "Яка краса", "Ой, боже, аж мурашки по тілу", "Згораю від нетерпіння", - пишуть шанувальники в коментарях.
Нагадаємо, в першому сезоні реаліті "Холостячка" головною героїнею була актриса Ксенія Мішина, яка у фіналі обрала Олександра Еллерта. Рік пара була разом, але зовсім недавно вони заявили про своє розставання.
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