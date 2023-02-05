Він заявив, що більше не хоче стосунків.

Український актор Руслан Ханумак прокоментував скандальне розлучення з блогеркою Аліною Шаманською. За його словами, вони кілька разів намагалися врятувати свій шлюб, але це ні до чого не призвело.

Майже рік до публічної заяви про розлучення вони не жили разом, сказав Ханумак в програмі "Зірковий".

"Ми почали говорити про розлучення давно. Дали собі другий-третій шанс. Тривало все рік. Жили окремо. Я не її людина. Пазл просто не влазить", - сказав Руслан.

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Він додав, що історія з Ганною Алхім, коли його екс-дружина оприлюднила їхнє фото, де вони терлися геніталіями, висмоктана з пальця. За словами Ханумака, він приїхав до Алхім на обід, разом з ними були і її близькі. При цьому він розуміє, в якому стані перебувала його екс-дружина після побаченого.

"Я розумію, що у Аліни в голові творилося. Я у неї в сторіс не з'являюся сім місяців. І тут я з її колегою. Коли вона це побачила, то так о***ніла. Думаю, директ був завалений. Це добило", - додав Ханумак.

Також він сказав, що більше не хоче ніяких стосунків, хоча не виключає, що міг би стати головним героєм романтичного шоу "Холостяк".

Розлучення Руслана Ханумака і Аліни Шаманської

У січні 2023 року Аліна заявила про розлучення з Русланом і сказала, що він - не її чоловік. Вона попросила шанувальників не чекати подробиць, адже у неї є почуття відповідальності перед сім'єю, яка у неї була, і перед сином.

Але після того, як Аліна показала фото екс-чоловіка з Алхім, шанувальники запідозрили Руслана в зраді, хоча сам він заперечує це.

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