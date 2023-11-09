Вона впевнена, що Україна і Росія - одне ціле.

Російська актриса Олеся Железняк, яка здобула популярність завдяки ролі в серіалі "Свати", заявила, що Україна і Росія - одне ціле, тому, на її думку, дві країни повинні об'єднатися.

У новому інтерв'ю пропагандистам путіністка сказала, що у нас нібито спільна культура.

"Мені здається, що ми повинні бути разом. Я не знаю, як це має бути оформлено, у всього є якась юридична сторона, якої я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, ми повинні бути разом. Ми - одне, тому що культура у нас спільна", – каже Железняк.

Відео дня

Крім того, вона видала маячню щодо Києва, заявивши, що столиця України - це Москва.

Варто відзначити, що Железняк до 24 лютого 2022 року і після проживає в Росії. Вона навіть не виїжджає з країни з гастролями.

Позиція Олесі Железняк щодо війни

Олеся Железняк підтримує повномасштабне російське вторгнення. Більше того, вона каже, що в Україні живуть "нацисти".

В одному з інтерв'ю вона також видала маячню щодо президента України Володимира Зеленського. Актриса сказала, що він намагається вбити її дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: