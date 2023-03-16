Роспропаганда остаточно проїла мозок російської актриси.

Російська актриса Олеся Железняк прийшла на шоу путініста Бориса Корчевнікова, де підтримала всі пропагандистські наративи. Вона згадала зйомки в популярному серіалі "Свати" і знайомство з Володимиром Зеленським, і додала, що зараз він хоче вбити її дітей.

"Мені хочеться сказати: "Невже ти так мене ненавидиш, що ти хочеш вбити моїх дітей?" Я пам'ятаю, що в суботу та неділю ми йшли Хрещатиком, і там висіли американські прапори. Я думаю, можливо, зло так і приходить", - видала чергову маячню артистка.

Железняк не розуміє, чому весь світ називає Росію країною-терористом, а не "рятівником". Її не напоумило навіть те, що саме Росія напала на Україну, що саме країна-агресор вбиває мирне населення.

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Більш того, актриса заявила, що в обличчях захисників України бачить злобу, а в обличчях окупантів - світло.

"Я бачу, що у людини (воїна ЗСУ, - УНІАН) недобре на душі, вони не готові пробачити. А коли я бачу наших - у них обличчя спокійні, і це правда. Як вони ставляться до життя, там правди більше. Я бачила людину, яка лежить без руки, без ноги. Вона лежить, і вона світла", - видала актриса.

Нагадаємо, раніше Валюха зі "Сватів" згадала роботу із Зеленським до його політичної кар'єри.

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