Колір сумки повинен відповідати кольору туфель. Каблучки, ланцюжки і браслети повинні бути з одного набору. Золото і срібло поєднувати не можна. Ви колись чули ці правила? Впевнені, що так. Тепер забудьте.
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Чорна сумка
Так, це універсальна річ. Але важливо враховувати доречність, адже поєднання такої сумки з вечірньою сукнею буде виглядати дивно. Тобто офісні елементи гардероба поєднувати з вечірніми не варто.
Метал
Якщо раніше поєднувати срібло і золото не рекомендувалося, то зараз це виглядає дуже стильно. Особливо, якщо масивні ланцюги, які зараз в тренді, поєднують в собі два різних металів.
Ремінь
У деяких випадках за допомогою ременя можна зробити силует більш струнким. Але, "що занадто, то не здраво". Не варто в кожен свій образ додавати ремені, та ще й з масивною пряжкою.
Рюшики
Вушка, рюшики та інша дитяча атрибутика виглядає інфантильно. Тому краще від цього відмовитися.
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