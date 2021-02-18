Депутат показала стильний образ / фото УНІАН
Народний депутат України Ганна Скороход прийшла на засідання Верховної Ради в брючному костюмі.
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Цікаво, що костюм зроблений в кольорах прапора України - жовто-синьому. Також Скороход одягла під піджак білу блузку, яка розбавила образ. Крім того, депутат вирішила заплести волосся в кіски.
В цілому образ Скороход стильний, адже брючні костюми зараз на піку популярності. Їх можна поєднувати як з каблуками, так і з кросівками, наприклад. Вони виглядають універсально.
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