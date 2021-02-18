Ганна Скороход показала стильний брючний костюм.

Народний депутат України Ганна Скороход прийшла на засідання Верховної Ради в брючному костюмі.

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Цікаво, що костюм зроблений в кольорах прапора України - жовто-синьому. Також Скороход одягла під піджак білу блузку, яка розбавила образ. Крім того, депутат вирішила заплести волосся в кіски.

В цілому образ Скороход стильний, адже брючні костюми зараз на піку популярності. Їх можна поєднувати як з каблуками, так і з кросівками, наприклад. Вони виглядають універсально.

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Автор: Діана Могилєвич