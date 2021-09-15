Природність завжди буде в тренді.

Сучасні стандарти диктують свої правила, але є речі, яких зовсім не варто соромитися. Наприклад, сивину. Вона додає образу благородності і жіночності.

У разі, якщо вам потрібно зафарбувати коріння, можна вдатися до модного фарбування 2021, яке тільки підкреслить вашу благородну сивину. У домашніх умовах виконати фарбування в такій нелегкій техніці буде складно, тому краще звернутися до фахівців.

Таке фарбування виконується в техніці "попелясте напилення". При цьому можна фарбувати не тільки всю довжину волосся, але і кінчики, і половину довжини, і навіть окремі пасма.

Якщо ви хочете додати трохи яскравості і зробити фарбування більш контрастним, то сивину можна поєднувати з такими відтінками як пшеничний блонд, горіховий, кава, шоколад, коричневий, карамельний, русявий і медовий.

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Важливо знати, що для отримання ідеального відтінку спочатку потрібно освітлити волосся. Також можна трохи додати блакитної фарби, якщо ви хочете отримати більш холодний ефект. Враховуйте і той факт, що таке модне фарбування більше підійде дівчатам зі світлим кольоротипом, ніж з теплим.

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Автор: Діана Могилєвич