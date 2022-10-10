Ці відтінки пасують практично всім модницям і вдало поєднуються з універсальними варіантами макіяжу.

Стилісти розкрили найактуальніші відтінки губної помади на сезон осінь-зима 2022. Так, як стверджують експерти, найбільшим попитом будуть користуватися наступні відтінки: коричневий, фуксія, марсала. Виграшно вони будуть виглядати не в глянцевому, а в матовому відтінку.

Якщо у вас "холодний" відтінок шкіри, то краще за все використовувати колір фуксія. Він підкреслить риси обличчя, зробить губи більш виразними.

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Відзначимо, що такий відтінок можна сміливо поєднувати з яскравими очима і чіткими вилицями.

Для тих, хто не любить виділятися яскравим мейком, найкраще використовувати коричневий відтінок. У матовому оформленні він буде виглядати дуже дорого, вишукано і зі смаком.

І нарешті марсала - найулюбленіший відтінок багатьох модниць. Він є вечірнім варіантом, проте за останні кілька років сміливо довів, що може використовуватися і в повсякденному макіяжі.

З таким кольором помади потрібно бути дуже обережними, адже він і так яскравий, а в поєднанні із занадто яскравими очима буде виглядати аж занадто. До такого відтінку краще обрати бежеві, кавові або коричневі тіні.

Нагадаємо, названо зручне і модне взуття на підборах на осінь-зиму 2022.

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