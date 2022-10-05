Якщо ви хочете мати жіночний і ефектний вигляд, то ці моделі вам точно припадуть до душі.

Стилісти розповіли, яке взуття на підборах буде стильним в осінньо-зимовий період. Так, вони говорять про класичні ботильйони, черевики і ботфорти. Детальніше про кожен тип взуття і про те, з чим його можна носити, читайте в нашому матеріалі.

Демі ботильйони

Таке взуття ідеально гармонує з практично будь-яким образом в класичних відтінках. Так, стилісти рекомендують купувати ботильйони на підборах білого, сірого або чорного кольорів.

Відео дня

Також можна розглянути коричневий варіант, однак цей колір досить складно правильно поєднувати з одягом. Коричневі ботильйони підійдуть до спідниці-міді бежевого або кавового кольору. З брюками або джинсами їх краще не взувати.

Демісезонні черевики на маленькому каблуці

А ось такий тип взуття можна носити з джинсами і спідницями-міні. Він є фішкою зухвалого образу, вдало гармонує з пальто, пуховиком або шкіряною курткою.

Стилісти стверджують, що тракторна підошва ще нескоро вийде з моди, тому таку пару взуття можна сміливо прикупити в свій гардероб.

Ботфорти на підборах

Модне взуття, до якого всі чомусь все ще ставляться з побоюванням. Це може бути пов'язано з тим, що мода дуже мінлива, а ботфорти - це не класика, а те, що може як різко увірватися в тренди, так і різко з них піти.

Такий тип взуття краще носити з короткими спідницями і светрами грубої в'язки. Відмінно підійде під коктейльне плаття. Безумовно, йде пасує до шкіряної куртки, щоб створити сучасний і максимально молодіжний образ.

Нагадаємо, названо найбільші яскраві і незвичайні чоботи на сезон осінь-зима 2022.

Вас також можуть зацікавити новини: