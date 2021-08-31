В тренді будуть п'ять пар джинсів.

Джинси - без перебільшення один з найбільш базових видів одягу вже протягом багатьох років. Вони служать прекрасною основною для абсолютно різних за стилем і настрою образів. Шпилька або грубі черевики, акуратні човники або ugly кросівки - неважливо, джинси ідеально доповнять будь-який "лук".

Стиліст Росіна Трач назвала головні тренди і новинки осіннього сезону серед джинсів.

Джинси "палаццо" із завищеною талією

Вони не тільки стилізація 70-х, а й улюбленці багатьох за їх здатність просто неймовірно подовжувати ноги. Така модель ідеально сяде на власниць вузьких стегон.

Джинси "мом" з високою посадкою

Одна з найулюбленіших моделей власниць силуету "пісочний годинник" і "груша". Більше ніякі джинси не здатні так підкреслити витончені вигини жіночого тіла.

Бойфренди

Що сказати про найулюбленіші джинси стильних любителів стріт стайлу? Виглядають зухвало, цікаво і водночас дуже жіночно. Поєднувати їх можна практично з усім, без перебільшення.

Прямі джинси - це класика

Головна умова вибору - ідеальна посадка. Чорний, білий, блакитний і синій - основний упор саме на ці кольори. Без сильних потертостей і рванини. Це безпрограшний варіант і довгограючий тренд. Можна сміливо купувати свою ідеальну пару і бути впевненим в ній ще дуже довго.

Джинси з широкими підворіттями

І наостанок найбільш "свіжий" і невибитий варіант - джинси з контрастними і ультраширокими підворіттями. Виглядає такий варіант дуже сміливо і стильно. У таких джинсах дуже складно злитися з натовпом і залишитися непоміченим.

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Автор: Діана Могилєвич