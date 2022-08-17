Цей базовий елемент гардеробу є практично у кожного.

Джинси - базовий і практично незамінний елемент гардеробу. Цей зручний одяг може бути як повсякденним, так і класичним. Все залежить від того, з чим їх поєднувати. УНІАН розповість, з чим цього року можна поєднувати джинси, щоб виглядати модно.

Яскравий гольф

Водолазка або гольф з джинсами з високою посадкою мають сучасний вигляд. Найчастіше цей аутфіт обирають модниці зі стрункою фігурою, щоб підкреслити свою талію.

Таке вбрання можна доповнити яскравим поясом або іншими аксесуарами.

Майка

Поки ще погода дозволяє, можна поєднувати джинси з майкою. Тут вже можна обирати не тільки базові сині або чорні джинси, але і білі або взагалі яскраві.

Головне - правильно комбінувати кольори, і не використовувати ті відтінки, які в палітрі розташовані поруч.

Біла блуза

Джинси і блуза відмінно гармонують між собою, наповнюючи жіночий образ витонченістю, стильністю і красою. Біла блузка освіжить наряд, зробить його елегантним і ніжним.

Яскрава блуза

На прикладі показана синя. Такий яскравий відтінок, який ще називають "електрик", користується особливим попитом в цьому сезоні, що ще раз підкреслить ваше дотримання тенденцій.

Картата сорочка

Це класика, яку можна носити як влітку, так і взимку. З кліткою поєднуються досить багато аксесуарів, а ще вона відмінно приховує недоліки фігури, якщо такі є.

Нагадаємо, названо модні патріотичні прикраси до Дня Незалежності і не тільки.

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