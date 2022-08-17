Джинси - популярна річ, яку можна комбінувати з багатьма іншими елементами / depositphotos.com

Джинси - базовий і практично незамінний елемент гардеробу. Цей зручний одяг може бути як повсякденним, так і класичним. Все залежить від того, з чим їх поєднувати. УНІАН розповість, з чим цього року можна поєднувати джинси, щоб виглядати модно. 

Яскравий гольф

Водолазка або гольф з джинсами з високою посадкою мають сучасний вигляд. Найчастіше цей аутфіт обирають модниці зі стрункою фігурою, щоб підкреслити свою талію. 

Таке вбрання можна доповнити яскравим поясом або іншими аксесуарами. 

З чим поєднувати джинси / Фото - instagram.com

Майка

Поки ще погода дозволяє, можна поєднувати джинси з майкою. Тут вже можна обирати не тільки базові сині або чорні джинси, але і білі або взагалі яскраві.

Головне - правильно комбінувати кольори, і не використовувати ті відтінки, які в палітрі розташовані поруч. 

З чим поєднувати джинси / Фото - instagram.com
З чим поєднувати джинси / Фото - instagram.com

Біла блуза

Джинси і блуза відмінно гармонують між собою, наповнюючи жіночий образ витонченістю, стильністю і красою. Біла блузка освіжить наряд, зробить його елегантним і ніжним. 

З чим поєднувати джинси / Фото - instagram.com
З чим поєднувати джинси / Фото - instagram.com

Яскрава блуза

На прикладі показана синя. Такий яскравий відтінок, який ще називають "електрик", користується особливим попитом в цьому сезоні, що ще раз підкреслить ваше дотримання тенденцій. 

З чим поєднувати джинси / Фото - instagram.com

Картата сорочка

Це класика, яку можна носити як влітку, так і взимку. З кліткою поєднуються досить багато аксесуарів, а ще вона відмінно приховує недоліки фігури, якщо такі є. 

З чим поєднувати джинси / Фото - instagram.com

Нагадаємо, названо модні патріотичні прикраси до Дня Незалежності і не тільки.

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