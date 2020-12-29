Співачка постала в новому образі.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в стильному білому костюмі зі штанами-кюлотами і подовженим піджаком. Під піджак вона одягла топік в тон костюму. А доповнила такий модний образ чорними босоніжками на високих підборах.

Також Настя зібрала волосся в низький хвостик, випустивши лише одне пасмо. На обличчя вона нанесла нюдовий макіяж, який підкреслив її природну красу.

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Автор: Діана Могилєвич