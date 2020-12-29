Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в стильному білому костюмі зі штанами-кюлотами і подовженим піджаком. Під піджак вона одягла топік в тон костюму. А доповнила такий модний образ чорними босоніжками на високих підборах.
Також Настя зібрала волосся в низький хвостик, випустивши лише одне пасмо. На обличчя вона нанесла нюдовий макіяж, який підкреслив її природну красу.
Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
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