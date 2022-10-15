Кожна жінка хотіла б мати кращий вигляд незалежно від віку.

Стилісти озвучили основні правила макіяжу, яких потрібно дотримуватися, щоб мати вигляд молодше своїх реальних років. Деяких це дуже рятує, адже не всі вирішуються на пластичні операції. А мейк-ап - це простий і швидкий спосіб підправити деякі вікові недоліки.

gym-skin

Gym-skin - це тип макіяжу, при якому колір шкіри - природний, з легким рожевим відтінком як після спортзалу. Він робиться для того, щоб не "розмальовувати" і не перекривати обличчя неприродними відтінками. Щоб його зробити, вам потрібно взяти маркер, пудру для макіяжу з вершковою текстурою і не дуже інтенсивний рум'янець.

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Брови

Тут всі візажисти говорять тільки одне - натуральність. Не варто промальовувати брови занадто темними або жирними. Надайте їм максимально реалістичного ефекту, при якому складно буде помітити навіть те, що вони якісь "не свої".

Стилісти підкреслюють, що всі ці жахливі тренди типу "брів-ниточок" або занадто чорних грубих ліній дуже старять навіть молодих модниць.

Очі

Тут є певна хитрість - не забувайте промальовувати нижню повіку. Тоді очі будуть виглядати більш об'ємними і акуратними. Говорячи про палітрі, краще використовувати блідо-рожевий, кавовий, бежевий, коричневий, графітовий відтінки.

Ніс

Ніс - це те, що теж слід виділяти. Робити це можна як за допомогою тіней, так і за допомогою спеціального маркера. Якщо правильно нанести лінії, візуально лице матиме більш худий вигляд.

Губи

Головною помилкою модниць є те, що вони прорисовують губи чітко по контуру. Але є тут один нюанс, який кардинально змінить фінальний результат. Оберіть колір губної помади і до нього підберіть олівець більш темного відтінку. Середину верхньої і нижньої губи прорисуйте темним кольором приблизно на 1-2 мм за контуром. Потім нанесіть помаду і тим же темним олівцем розтушуйте її, поєднуючи середину губ з куточками рівними чіткими лініями.

Нагадаємо, як жінкам одягатися взимку, щоб виглядати молодше.

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