Стилісти розповіли, який одяг повинен бути в гардеробі модниці, щоб підкреслити її почуття стилю і омолодити.

Майже кожна жінка хоче мати вигляд молодше свого справжнього віку. Складно посперечатися з тим, що багато що залежить від вбрання. Розповідаємо, що краще носити цієї осені і взимку, щоб мати стильний, модний і молодіжний вигляд.

Піджак

Піджак - це завжди хороше рішення. Ви повинні розуміти, що обтягуючі светри і водолазки мало того, що давно вже вийшли з моди, так ще й підкреслюють недоліки вашої фігури, якщо такі є. Саме тому краще обирати злегка вільний гольф або сорочку, а поверх надягати піджак. Він виправить недоліки фігури в будь-якому віці.

Головний убір

Краще обирати щось класичне і універсальне. Наприклад, такий чорний капелюх підкреслить вашу елегантність, почуття смаку, стиль і вміння підбирати речі.

Відео дня

Попри те, що у чорних капелюхів дуже широка можливість поєднання з іншим одягом, найкраще носити їх під класику. Взимку ми можемо говорити про чорне пальто будь-якої довжини.

В такому випадку чорний капелюх вас візуально омолодить і підкреслить вашу обізнаність в нестаріючих модних тенденціях.

Шарф

Такий аксесуар не просто зігріє вас в холодну погоду, але і підкреслить почуття стилю. Краще обирати такі об'ємні шарфи, які візуально роблять модель більш худою і молодять.

Стилісти також відзначають, що для того, щоб візуально здаватися більш молодою, важливо носити комфортний одяг, який б приховував можливі недоліки фігури. У зрілому віці краще уникати горизонтальної смужки, принтів у вигляді ромба, обтягуючих светрів дрібної в'язки, беретів, об'ємних пуховиків. Все це краще назавжди викинути зі свого гардероба.

Нагадаємо, як правильно нафарбувати очі, щоб мати молодший вигляд.

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