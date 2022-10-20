Такі моделі дуже зручні, теплі і стильні, тому купивши щось з цього, ви точно не прогадаєте.

З настанням холодного періоду саме час задуматися над тим, яку куртку купити собі на зимовий сезон. Найчастіше у всіх модниць критерії не дуже захмарні: куртка повинна бути комфортною, не химерною, теплою. Під комфортом мається на увазі те, що вона не повинна сковувати рухів, оскільки взимку потрібно відчувати себе впевнено, особливо на слизькій дорозі. Природно, хотілося б, щоб у верхньому одязі було не тільки зручно, але ще і стильно.

Куртка-ковдра

Це тренд сезону, який тримається вже кілька років. Такі оверсайз-варіанти підходять для модниць з будь-яким типом фігури. Вони відмінно зігрівають, мають дуже молодіжний і стильний вигляд.

Відео дня

Оскільки це одна з найпопулярніших моделей, то знайти її широкий колірний асортимент в магазинах - не складе труднощів.

Укорочений пуховик з капюшоном

А це справжній писк моди для тих, хто хоче виглядати яскраво. У такій куртці ви точно не залишитеся непоміченими. Вона практична і молодіжна, ось тільки на сильні морози від короткого одягу краще відмовитися. Вона зігріє вас лише в період помірних температур - носити її бажано до -5...-7 градусів.

Подовжена куртка

А ось і хороша альтернатива попередньому варіанту. Завдяки тому, що вона довша і закриває поперек, в такій куртці буде набагато тепліше в період низьких температур. Стилісти називають такий тип куртки на зиму одним з найбільш затребуваних серед різних поколінь.

Нагадаємо, названо 5 правил макіяжу, щоб мати молодий вигляд.

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