Панамка зараз на піку популярності / pinterest.com
У моду входять стильні і лаконічні панамки, які ідеально доповнять будь-який образ.
Такий головний убір поєднується як з пальто, так і з пуховиком. Він не тільки прикрасить ваш образ, але і не дасть замерзнути. До слова, багато зірок вже придбали собі панамку. Що стосується кольору, то краще вибирати панамки модних відтінків - винний, бежевий, чорний, білий, сірий.
Джей Ло приміряла панамку / instagram.com/jlo
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