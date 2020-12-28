Панамка буде на піку популярності.

У моду входять стильні і лаконічні панамки, які ідеально доповнять будь-який образ.

Такий головний убір поєднується як з пальто, так і з пуховиком. Він не тільки прикрасить ваш образ, але і не дасть замерзнути. До слова, багато зірок вже придбали собі панамку. Що стосується кольору, то краще вибирати панамки модних відтінків - винний, бежевий, чорний, білий, сірий.

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Автор: Діана Могилєвич