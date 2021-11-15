Перша леді нікого не залишила байдужим.

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Львів у стильному образі. Дружина Володимира Зеленського з'явилася на публіці в чорному строгому костюмі - спідниця-олівець, піджак з вишивкою, чорна кофта і човники на високих підборах.

Такий "лук" Зеленська доповнила лаконічними прикрасами. Також вона розпустила хвилясті локони і нанесла легкий повсякденний макіяж. Крім того, Олена зробила манікюр з темно-бордовим покриттям.

Читайте такожАктриса Аня Тейлор-Джой стає послом DiorКористувачі мережі прийшли в захват від її образу. Вони залишили безліч позитивних коментарів і понад 10 тисяч лайків за п'ять годин.

"Приємно на вас дивитися", "Наскільки інтелігентна, мудра наша перша леді! Пишаюся", "У нас найкрасивіша перша леді", "Круто", "Красуня", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська в яскравому вбранні зачарувавши українець.

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Автор: Діана Могилєвич